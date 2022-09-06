Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen kurtarıldı

06.09.2022 21:06
Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları içinde geri itilen 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları içinde geri itilen 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Türk ile ilgili yasal işlem başlatılırken, 186 kaçak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 2 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Gece saat 00.30 sıraları yapılan ilk ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içindeki 58 kaçak göçmeni kurtardı.

İkinci ihbar ise sabah 07.30 sıraları geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kez de Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 ayrı can salı içindeki 131 kişi kurtarıldı. Bu kişilerden 128'inin kaçak göçmen olduğu, 3 kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Türk oldukları Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 Türk ile ilgili de yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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