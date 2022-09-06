Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 18:00
Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına aynı gün geri itilen toplam 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına aynı gün geri itilen toplam 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlk kurtarma olayı gece saatlerinde gerçekleşti. 3 can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri can salları içindeki toplam 58 düzensiz gözmeni kurtardı.

Öğle saatlerinde yine Datça açıklarında bu defa 5 adet can salının içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 adet can salının içindeki toplam 128 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde Türk karasularına geri itilenlerin içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Kurtarılan 186 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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