Öğle saatlerinde yine Datça açıklarında bu defa 5 adet can salının içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 adet can salının içindeki toplam 128 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde Türk karasularına geri itilenlerin içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Datça'da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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