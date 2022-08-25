Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı

25.08.2022 20:30
Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında bugün saat 02.30 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, üç ayrı lastik bot içindeki 75 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça açıklarında, 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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