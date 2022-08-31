Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.08.2022 20:30
Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içindeki 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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