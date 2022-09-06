Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 17:22
Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salındaki 186 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Öte yandan göçmenlerin arasında ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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