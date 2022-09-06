Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil

Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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