Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi - Son Dakika

Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bu sabah Muğla'nın Datça açıklarında tekrardan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 07.31'de meydana geldiğini belirtti.

AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte; 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü. Saat 11.37'de ise 4,81 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON 12 SAATTE 131 DEPREM

Depremlerle sallanan Datça için açıklama yapan AFAD, bölgede son 12 saatte 131 tane depremin meydana geldiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi Datça açıkları depremleri hakkında; Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir."