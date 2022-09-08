Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

08.09.2022 16:52
Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İşçilerden Necdet Yıldız ve Kadir Furkan Tirinç'in toprak altında kaldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçiler, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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