Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, İskele Mahallesi 82. Sokak'ta su arızasını gidermek için yaklaşık 3 metrelik çukur açtı. Çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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