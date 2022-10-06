Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı

06.10.2022 10:50
Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunun yaşam alanları, koruma çalışmaları ve yürütülen çalışmalar hakkında eğitim verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunun yaşam alanları, koruma çalışmaları ve yürütülen çalışmalar hakkında eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu arasında imzalanan "Muğla İli Akdeniz Foku Tür Eylem Planı İzleme Uygulama Faaliyeti" kapsamında 9 günlük saha çalışması yürütüldü.

Hedef türün Datça'daki kıyılarda izlenerek popülasyonlarının ve dağılımlarının araştırılması ile türün neslini tehdit eden faktörlere karşı önlemlerin ortaya konuldu.

Yürütülen çalışmalar Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Su Altı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından belirlenen eğitim kurumlarındaki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine anlatıldı.

Çalışmalarda çocuklara Akdeniz foklarının genel özellikleri, beslenmeleri, üremesi, korunması ve koruyucu tedbirler hakkında bilgi verilerek Akdeniz foklarının tanıtıcı materyalleri dağıtıldı.

Dünyada 600-700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı biliniyor. Nesli tehlike altında bu türün korunması için ise ülkede çalışmalar yürütülüyor.

YORUMLAR
500
Muğla'da sahipsiz hayvanlar için vatandaşlara mama dağıtıldı Muğla'da sahipsiz hayvanlar için vatandaşlara mama dağıtıldı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Araştırma, Akdeniz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:40 Fikret Ali'den sonra Leyla Süreyya! Oyuncu Hazal Kaya çocuklarına verdiği isimleri yorumladı: Biz böyle eski isim seviyoruz
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:31 Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti
11:11 Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:03 Tayland'da bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 13:33:52. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement