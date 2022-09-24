Çevredeki bir vatandaşa da bıçak tehdidinde bulunduğu ve tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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