İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, mahalleye enerji dağıtımını sağlayan bir elektrik panosu da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı - Son Dakika

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