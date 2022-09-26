Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı - Son Dakika
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Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı

26.09.2022 12:52

Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Özberil Sitesi 327. Sokak'taki çöp konteynerinden çevredeki otlara sıçrayan yangın geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, mahalleye enerji dağıtımını sağlayan bir elektrik panosu da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı tespit edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı - Son Dakika

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