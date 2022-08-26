Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

26.08.2022 12:50
Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.A. (24) ile S.B.Y. (38) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesinde dün, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 lastik botta bulunan 75 düzensiz göçmen kurtarılmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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