Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen O.A. (24) ile S.B.Y. (38) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Datça ilçesinde dün, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 lastik botta bulunan 75 düzensiz göçmen kurtarılmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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