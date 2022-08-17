Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

17.08.2022 11:48

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.S. (32) ile I.K. (39) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesi açıklarında dün, sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalanmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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