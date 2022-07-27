Çoban toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza yeniden başladık. Ku­ru­lu­nun daha ve­rim­li ça­lı­şıl­ma­sı için görüş alışverişinde bulunduk. Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da 'İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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