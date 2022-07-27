Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı

27.07.2022 17:55
Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantı, Kay­ma­ka­m Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da kaymakamlık binasında yapıldı.

Çoban toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz toplantılarımıza yeniden başladık. Ku­ru­lu­nun daha ve­rim­li ça­lı­şıl­ma­sı için görüş alışverişinde bulunduk. Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da 'İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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