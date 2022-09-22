Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
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Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi

22.09.2022 13:10
Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi

Muğla'nın Datça ilçesinde ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezi programı düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezi programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Datça Belediyesi işbirliğiyle "Avrupa Sürdürülebilir Kültür Mirası Programı" yürütüldü.

Bu kapsamda, ilçedeki ilköğretim öğrencileri için Knidos Antik Kenti gezisi düzenlendi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, öğrencilere antik kente ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra antik kenti gezen öğrenciler, alanda temsili olarak kazı çalışması da gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Knidos, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
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