Daha sonra antik kenti gezen öğrenciler, alanda temsili olarak kazı çalışması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Knidos, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da ilköğretim öğrencileri Knidos Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

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