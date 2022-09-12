İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timi ekibince Kızlan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen seminerde, trafik kuralları, yayaların, yolcuların ve çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

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