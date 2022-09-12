Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı

12.09.2022 16:36
Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere trafik güvenliği konusunda seminer verdi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere trafik güvenliği konusunda seminer verdi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timi ekibince Kızlan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen seminerde, trafik kuralları, yayaların, yolcuların ve çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.

Eğitimle, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak ve olası trafik kazalarını en aza indirmenin hedeflendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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