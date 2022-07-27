Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Marmaris-Datça karayolu üzerinde Güllük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer Bulut (24) idaresindeki 48 ACB 283 plakalı motosiklet ile V.E. (37) yönetimindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Bulut ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA