Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

27.07.2022 10:21
Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Marmaris-Datça karayolu üzerinde Güllük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer Bulut (24) idaresindeki 48 ACB 283 plakalı motosiklet ile V.E. (37) yönetimindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Bulut ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muzaffer Bulut, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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