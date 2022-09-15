Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı

15.09.2022 17:48
Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde misinaya dolanan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, bölgede tatil yapan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde misinaya dolanan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, bölgede tatil yapan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Burgaz Ören yeri açıklarında paletleriyle tüpsüz dalış yapan Muhammet Yüksel, deniz dibine doğru yüzerken misinaya takılmış caretta carettayı görerek sahile çıkardı.

Yüksel ve sahilde bulunan vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı deniz kaplumbağasının boyun bölgesi ve yüzgeçlerine dolanan misina, kesici alet yardımıyla çıkarıldı.

Kendine gelmesi beklenen caretta caretta daha sonra mavi sulara bırakıldı.

Muhammet Yüksel, AA muhabirine, denizde paletle ve gözlükle yüzerken açıklarda misinaya takılmış caretta carettayı gördüğünü söyledi.

Misinanın iki tarafını kesip karaya çıkardığını belirten Yüksel, "Kıyıdaki arkadaşlardan rica ederek kesici alet temin ettim. Kaplumbağadaki misinaları keserek özgürlüğüne kavuşturduk. Çok mutluyum, gururluyum ve gerçekten harika bir duygu." dedi.

Yüksel, yeniden mavi sularla buluşan caretta carettanın ismini de "Burgaz" koyduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Muhammet Yüksel, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı - Son Dakika
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