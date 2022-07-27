Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

27.07.2022 11:45
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan E. (37) idaresindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil, Datça- Marmaris kara yolu Güllük mevkisinde, Muzaffer Bulut'un (23) kullandığı 48 ACB 283 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Bulut, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Bulut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.??????????????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muzaffer Bulut, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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