Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı

18.08.2022 20:36
Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda bulunan duşmatiklerin kutularını kırarak içerisindeki paraları çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda bulunan duşmatiklerin kutularını kırarak içerisindeki paraları çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabaha karşı İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs plajda bulunan ve belediyeye ait olan, vatandaşların bozuk para atarak duş almak için kullandıkları duşmatiklerin kapalı kutularını kırarak içerisindeki paraları çaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde hırsızlık şüphelilerinin eşgallerini belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölgede yapılan çalışmalar neticesinde eşgale uygun 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K.E. (26), M.T.O. (30) ve Y.O.K.(22) isimli şahıslar olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında H.K.E isimli şüphelinin üzerinden sap kısmı 10 cm, kesici kısmı 7 cm olan bıçak ve siyah poşet içerisinde 360 adet 1 TL'lik olmak üzere toplamda 360 TL değerinde madeni para, M.T.O. isimli şüphelinin üzerinden ise 4 adet uyuşturucu madde olarak değerlendirilen hap ele geçirildi. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, üzerinden çıkan malzemeler ve madeni paraya ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Datça, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! İşte basın toplantısından detaylar
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 20:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement