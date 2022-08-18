Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

18.08.2022 16:16
Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İskele Mahallesi Sevgi yolu üzerindeki plajında bulunan duş aletinin kırılarak içindeki paranın çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan H.K.E, M.T.O. ve Y.O.K'nin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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