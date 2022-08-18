Gözaltına alınan H.K.E, M.T.O. ve Y.O.K'nin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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