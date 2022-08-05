Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi

05.08.2022 21:39
Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerinde durdurulan bir şahsın yapılan sorgulamasında 'cinsel saldırı' suçundan arandığı tespit edilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerinde durdurulan bir şahsın yapılan sorgulamasında 'cinsel saldırı' suçundan arandığı tespit edilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Datça İlçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri kent genelinde suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kontrolünde isminin S.Ö. (34) olduğu ve 'cinsel saldırı' suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen S.Ö. gerekli işlemlerinin tamamlanmasının adından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis şüphesinde haklı çıktı, aranan şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika
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