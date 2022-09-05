Atatürk Kent Park'ta kurulan pazarda antika eşyalar, elektronik cihazlar, ikinci el kıyafetler, takı, mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da salgında ara verilen bit pazarı yeniden kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.