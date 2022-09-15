Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

15.09.2022 18:14
Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı halde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı halde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Reşadiye Mahallesi'ndeki hayvanlarının yanına giden Hüseyin Akbay'ı (33) traktörünün yanında yaralı bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Akbay, hayatını kaybetti.

Traktörün yatağından çıkan dingilinin göğsüne çarptığı değerlendirilen Akbay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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