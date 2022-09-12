İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde yapılan devriyede, Yunanistan 'a yasa dışı yollardan gitmek isteyen 3 Filistin , 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile bir Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

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