Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı

12.09.2022 18:24
Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen ile bir FETÖ sanığı yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen ile bir FETÖ sanığı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde yapılan devriyede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmek isteyen 3 Filistin, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile bir Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Türk vatandaşı B.D'nin FETÖ sanığı olduğu ve yargılamasının sürdüğü tespit edildi.

Bölgede yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin kaçmak için kullanacakları 7 metre şişme bot, bot motoru, 60 litre yakıt ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan FETÖ sanığının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika
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