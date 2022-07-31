Datça'da 77 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Datça'da 77 kaçak göçmen yakalandı

31.07.2022 19:33
Datça'da 77 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirtilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirtilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay bugün saat 00.30 sıralarında Mersincik Adası açıklarında meydana geldi. Can salı içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen dört ayrı can salı içindeki Afganistan uyruklu, 54'ü çocuk, 23'ü yetişkin 77 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman B. (55) ve Fikret Y. (56), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da 77 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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