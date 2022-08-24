Azerbaycanlı piyanist Asker, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri'nde sahne aldı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı piyanist Ahad Asker, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri'nde sevenleriyle buluştu.
Hızırşah Mahallesi'ndeki Hızırşah Kültür Evi'nde gerçekleştirilen konserde sahne alan piyanist Asker, çökertme ve Çanakkale türkülerinin yanı sıra iki ülkenin halk türkülerinden örnekler seslendirdi.
Ahad Asker, konserini "Bayram geldi" isimli eseriyle sonlandırdı. ??????
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