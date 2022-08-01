Datça'da ve Bodrum'da 98 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında 98 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salındaki 77 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi bota aldı.
Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarında teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
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