Muğla'nın depremselliği masaya yatırılacak - Son Dakika
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Muğla'nın depremselliği masaya yatırılacak

6 saat önce

Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Muğla'da önümüzdeki günlerde 'Muğla'nın Deprem riski' masaya yatırılacak.

Muğla'nın depremselliği masaya yatırılacak, System.String[]

Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Muğla'da önümüzdeki günlerde 'Muğla'nın Deprem riski' masaya yatırılacak.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından deprem gerçeğinin sıcak tutulması ve Muğla'nın da Batı Anadolu fay hattı üzerinde yer alması nedeniyle Muğla'nın depremselliğini masaya yatıracaklarını açıkladı.


Başkan Gürün, "Deprem ile ilgili önümüzdeki günlerde bir toplantı, sempozyum yaparak Muğla'nın depremselliğini tekrar ortaya koyup bununla ilgili risklerimizi ve bunları en aza indirmek için bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte neler yapmamız gerektiğini bir daha masaya yatırıp, halkımızla paylaşacağız ve biz de olası bir depreme karşı daha hazırlıkla hale geleceğiz. Bizim en büyük avantajımızı Muğla'da çok katlı binanın az olması ve riskin daha az olması. Bu riskin hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle biz hazır olmalıyız, Türkiye hazır olmalı. Hep beraber bu afete karşı devlet-millet el ele mücadele etmeliyiz ve akıllı kararlar almalıyız" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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