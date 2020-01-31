Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı - Son Dakika

Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Muğla'nın Dış Ticaret İstatistikleri yayımlandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Muğla'da ihracat yüzde 6,4, ithalat ise yüzde 3,6 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 54 milyon 323 bin dolar, ithalat ise yüzde 3,6 artarak 28 milyon 722 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken ithalatta ise 28'inci sırada yer aldı.


Muğla'dan, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Japonya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 12 milyon 753 bin dolar olarak gerçekleşti. Japonya'yı sırasıyla 4 milyon 984 bin dolar ile Yunanistan ve 3 milyon 498 bin dolar ile Almanya izledi.


Muğla'ya, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 9 milyon 138 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 7 milyon 754 bin dolar ile Moritanya ve 2 milyon 13 bin dolar ile Norveç izledi.


TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aralık ayında Muğla'da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, "Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar" (37 milyon 478 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla "Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya" (5 milyon 340 bin dolar) ve "Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento" (3 milyon 589 bin dolar) fasılları izledi. En fazla ithalatı yapılan fasıl "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" oldu. Aralık ayında, Muğla'da ithalatı en yüksek fasıl, "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" (18 milyon 718 bin dolar) oldu. Bu fasılı; "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar" (2 milyon 754 bin dolar) ve "Hububat" (1 milyon 340 bin dolar) fasılları izledi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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