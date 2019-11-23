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Muğla'nın, eğitimde fark oluşturan öğretmenleri

6 saat önce

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fedakar ve özverili çalışmalar yapan öğretmenlerin söyleşi programı gerçekleştirildi.

Muğla'nın, eğitimde fark oluşturan öğretmenleri, System.String[]

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fedakar ve özverili çalışmalar yapan öğretmenlerin söyleşi programı gerçekleştirildi.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Yılmaz, Dokuzçam İlk ve Ortaokulu Müdürü Reis Songur ve Yerkesik Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, öğretmenler yaşadıkları deneyimleri, başarılarını ve öğretmenliğe bakış açılarını sunum yaparak anlattı.

Öğretmenler, salondaki meslektaşları tarafından ilgiyle dinlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre yaptığı konuşmada, Muğla'da 14 bin öğretmen ile kocaman bir aile olduklarını söyledi.

"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış" diyen Töre, şunları ifade etti:

"Biz sizlerle tek bir duyguyu paylaşıyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünden hareket ederek göreve başladığımız ilk günden, bırakacağımız son güne kadar hedefimizden şaşmadan yürüyeceğiz. Hayallerimiz bitmiyor, gayretlerimiz bitmiyor, heyecanımız bitmiyor, yorulmuyoruz, yılmıyoruz. Her zorluk karşısında daha da güçlenerek bu ülkeye ve öğrencilerimize hizmet etmek için her türlü ortamlarda çalışmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından Töre, eğitimde fark oluşturan üç öğretmene teşekkür plaketi verdi.

Osman Yılmaz, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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