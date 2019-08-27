Muğla'nın en küçük ilçesi doğal gazla buluşuyor

Muğla'nın en küçük ilçesi Kavaklıdere'ye 2020 yılında doğal gaz getirileceği bildirildi.

Kavaklıdere Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 6 bakanla gerçekleştirilen Muğla zirvesinde Kavaklıdere ilçesine 2020 yılı yatırım programına doğal gaz çalışmalarının alınmasının mutluluğunun yaşandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, doğal gazı Kavaklıdere'ye getirmeye söz verdikleri zaman Muğla'nın bir çok büyük ilçesinden önce Kavaklıdere'nin doğal gazla buluşmasının hayal olduğunu belirtenlerin olduğunu hatırlattı.

Bir çok kişinin hayal dünyalarında bile olmayan doğal gaz yatırımının Kavaklıdere'ye getirilmesi için iki yıldan bu yana çalıştıklarına dikkati çeken Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetleriyle 17 Ağustos Cumartesi günü ilçemizin hakkında brifing verdik. Doğal gaz yatırımının ilçemize getirilmesinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Muğla İl Başkanımız Kadem Mete, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Kavaklıdere İlçe Başkanımız Volkan Alpözen'e tüm Kavaklıdere halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.