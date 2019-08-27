Son Dakika Haberleri: Muğla'nın en küçük ilçesi doğal gazla buluşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'nın en küçük ilçesi doğal gazla buluşuyor

1 saat önce

Muğla'nın en küçük ilçesi Kavaklıdere'ye 2020 yılında doğal gaz getirileceği bildirildi.

Muğla'nın en küçük ilçesi doğal gazla buluşuyor, System.String[]

Muğla'nın en küçük ilçesi Kavaklıdere'ye 2020 yılında doğal gaz getirileceği bildirildi.

Kavaklıdere Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 6 bakanla gerçekleştirilen Muğla zirvesinde Kavaklıdere ilçesine 2020 yılı yatırım programına doğal gaz çalışmalarının alınmasının mutluluğunun yaşandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, doğal gazı Kavaklıdere'ye getirmeye söz verdikleri zaman Muğla'nın bir çok büyük ilçesinden önce Kavaklıdere'nin doğal gazla buluşmasının hayal olduğunu belirtenlerin olduğunu hatırlattı.

Bir çok kişinin hayal dünyalarında bile olmayan doğal gaz yatırımının Kavaklıdere'ye getirilmesi için iki yıldan bu yana çalıştıklarına dikkati çeken Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetleriyle 17 Ağustos Cumartesi günü ilçemizin hakkında brifing verdik. Doğal gaz yatırımının ilçemize getirilmesinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Muğla İl Başkanımız Kadem Mete, AK Parti Muğla Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Kavaklıdere İlçe Başkanımız Volkan Alpözen'e tüm Kavaklıdere halkımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kavaklıdere, AK Parti, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir
Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'nın en küçük ilçesi doğal gazla buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]