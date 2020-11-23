Muğla'nın erkenci flamingoları - Son Dakika

Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında göçü beklenirken, bu yıl erken gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.

Güney Avrupa, Afrika ve Asya'da yaşadıkları bilinen flamingolar, Tuzla sulak alanına bu yıl erken göç etti. Her yıl aralık ayında gelen Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanda hareketlilik başlattı. Turizm merkezi Bodrum'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na gelen binlerce flamingo, görenlerin ilgisini çekiyor. Tuzla Sulak Alanı, 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olması bakımından sayısız kuş türüne ev sahipliği yapıyor.