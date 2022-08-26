Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi ile sınırı yasa dışı geçmeye çalışan diğer 7 zanlı hakkındaki işlemler ise sürüyor.???????

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 127 düzensiz göçmen ile sınırı geçmek isteyen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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