Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

12.08.2022 21:48
Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi D-400 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi D-400 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kargı Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 ML 420 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla otomobil bir anda alev topuna döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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