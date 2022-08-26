Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

26.08.2022 16:42
Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

S.A.B'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek "drift" yaptığı 48 PT 781 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan C.J.Ç. (13) ve G.P. (17) yaralandı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uyguladı. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da drift yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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