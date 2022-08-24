Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

24.08.2022 16:50
Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.Y'nin kullandığı 48 ABF 955 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park yerinden çıkan iş makinesine yol veren H.K. idaresindeki 48 HH 926 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile G.K yaralandı. İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan G.K. ve sürücüler sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park yerinden çıkan iş makinesine yol vermek için yavaşlayan otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Savrulan araçların yol kenarında bulunan kamyonete çarpma anının yer aldığı kayıtlara, kamyonetin yanında bulunan bir kişinin ise savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu yansıyor.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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