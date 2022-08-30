Fethiye'de Büyük Zafer'in 100. yılı havada ve denizde kutlandı - Son Dakika
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Fethiye'de Büyük Zafer'in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

30.08.2022 21:14
Fethiye'de Büyük Zafer'in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden marş çalındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden marş çalındı.

Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları gün batımında uçuş yaptı.

Sis dumanıyla 12 pilotun gökyüzündeki yan yana uçuşu turistler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı akrobasi pilotları da yarasa adam uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk ve Türk bayrağıyla süslenen tur teknelerinde de marşlar çalındı.

Etkinliklerin ardından Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde sahilde yürüyüş yapıldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'deki esnafın talebiyle etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Bölgedeki turistlerin gösterileri ilgiyle izlediğini anlatan Balcı, "Ölüdeniz sahilinde çok güzel düzenlemeler oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı havada, karada, denizde göstermiş olduk. Havada, karada ve denizde Fethiye diyoruz. Etkinliğin baş rol oyuncuları yamaç paraşütü pilotları ile tur teknelerine de teşekkür ediyoruz. Herkesi Fethiye'ye davet ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Büyük Zafer'in 100. yılı havada ve denizde kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fethiye'de Büyük Zafer'in 100. yılı havada ve denizde kutlandı - Son Dakika
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