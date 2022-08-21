Fethiye'de sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz'e koştu - Son Dakika
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Fethiye'de sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz'e koştu

21.08.2022 19:03
Fethiye'de sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz'e koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 derece hissedilen sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nı doldurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 derece hissedilen sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nı doldurdu.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Fethiye'de yüzde 47 nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na akın etti. Su sıcaklığı 29 derece ölçülen deniz bile tatilcileri serinletmekte yetersiz kaldı. Kimi tatilciler denize girip yüzmeye devam ederken, kimileri de kremini sürüp güneşlendi.

Adrenalin sevenler yamaç paraşütünü tercih etti

Adrenalin sevenler ise bin 900 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz'in eşsiz güzelliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Yamaç paraşütü ile havalanan yerli ve yabancı turistler ortalama 30-40 dakika süren uçuştan sonra Belceğiz Plajı'na iniş yaptı.

Deniz sporları da rağbet görüyor

Ölüdeniz'in turkuaz sularında su sporlarına da rağbet oldukça fazlaydı. Jetski ile dalgalarla yarışanlardan, parasailing yapanlara kadar birçok farklı su sporu ile turistler doyasıya eğlendi. Sürat teknelerin çektiği şişme botlara binen vatandaşlar, Belceğiz'in serin sularında adrenalin depoladı.

(Murat Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz'e koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Ölüdeniz'e koştu - Son Dakika
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