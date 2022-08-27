Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

27.08.2022 13:19
Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 92 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 organizatör tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 92 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 organizatör tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu 3 minibüsün, bir otomobilin öncülüğünde Antalya'dan Fethiye'ye doğru geleceği bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 5 Suriyeli de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Hacı Reşit Mustafa, Metin Muhammed, Mustafa Elyusuf, Rabiha Cuma ile Moutaz Billah Mervan, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
Uydudan izlenen caretta caretta 'Lara', bir ayda 500 kilometre yol katetti Uydudan izlenen caretta caretta 'Lara', bir ayda 500 kilometre yol katetti Muğla'da gasp ve hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Muğla'da gasp ve hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Antalya, Fethiye, Suriye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 13:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'daki göçmen kaçakçılığında 5 organizatöre tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement