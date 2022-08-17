Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Şehit Fethibey Caddesi'ndeki bir araçtan cüzdan çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin C.D. (15) olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden çalınan kredi kartı ile başka isimlere ait kredi kartları ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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