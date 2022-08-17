Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

17.08.2022 21:50
Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Şehit Fethibey Caddesi'ndeki bir araçtan cüzdan çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin C.D. (15) olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden çalınan kredi kartı ile başka isimlere ait kredi kartları ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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