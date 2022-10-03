Fethiye'de tanıştıkları "engelsiz kafe"de dünyaevine girdiler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bedensel engelli çift, tanıştıkları "engelsiz kafe"de evlendi.

İlçedeki Sen de Gel Engelsiz Kafe'de tanışan Yusuf Ferik ile Aysel Aslan evlilik kararı aldı. Düğünü tanıştıkları kafede yapmak isteyen çift, Muğla Büyükşehir Belediyesine başvurdu.

Başvuruları olumlu bulunan çift için belediyenin engelli nakil aracı gelin arabası olarak hazırlandı. İlçedeki farklı noktalarda da fotoğrafları çekilen çift daha sonra kafeye getirildi.

Engelli çift, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Yusuf Ferik, gazetecilere, eşiyle 3 yıllık güzel bir arkadaşlıklarının olduğunu, tanıştıkları kafede hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesten büyük destek gördüklerini anlatan Ferik, "Ufak bir destek beklerken büyük bir organizasyon oldu. Destek verenlere çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar çok mutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

Düğünlerinin Sen de Gel Engelsiz Kafe'de yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aysel Ferik ise destek verenlere teşekkür etti.