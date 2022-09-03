FETHİYE'DE BİSİKLET YOLUNDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

FETHİYE'DE BİSİKLET YOLUNDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

03.09.2022 18:34

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet yolunda araç kullanan sürücüye polis ekiplerince 819 lira para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet yolunda araç kullanan sürücüye polis ekiplerince 819 lira para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi. Bunun yanı sıra sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Fethiye'de sahil bandında bisiklet yolunda bir aracın seyir halinde ilerlediğini görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler T.G. (69) idaresindeki 48 PT 741 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerce araç sürücüsü T.G.'ye 819 lira cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra ehliyetine el konulan T.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, polis ekipleri arabayı otoparka çekti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de polis ekipleri denetim yaptı Kayseri'de polis ekipleri denetim yaptı Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi Kayseri polisinden 'oto ve motosiklet hırsızlığı' denetimi
Kaynak: DHA

Tragger, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETHİYE'DE BİSİKLET YOLUNDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: FETHİYE'DE BİSİKLET YOLUNDAN GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement