Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

21.08.2022 19:30
Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bitkin halde bulunan deniz kaplumbağasına müdahale edildi.

Ölüdeniz Mahallesi açıklarında vatandaşlar denizde bitkin halde gördükleri caretta carettayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bitkin haldeki caretta carettayı, bota alarak Kumburnu mevkisinde karaya çıkardı.

Caretta caretta ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Son Dakika
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