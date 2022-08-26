Fethiye'de drift yaparken kaza yapan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, drift yaptığı sırada kaza yapan aday sürücü 2 çocuğunda yaralanmasına neden olurken, aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uygulanırken ehliyeti de 2 ay geri alındı, otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde S.A.B'nin (18) kullandığı 48 PT 781 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde şarampole düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan C.J.Ç. (13) ile G.P. (17) yaralandı. Ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri sürücünün drift yaptığını ve otomobili şarampole düşürdüğünü belirledi. Aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyeti iki ay geri alınırken, otomobil ise 2 ay trafikten men edildi. - MUĞLA