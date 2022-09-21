İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Selim, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Fethiye, Tuzla, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da düştüğü çukurda elektrik akımına kapılan kadın öldü - Son Dakika

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