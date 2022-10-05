Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

05.10.2022 21:32
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde bir işletme, 1 lojman ve 6 apart odasında arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu 4 tabanca, 66 fişek, 4 sustalı bıçak, bir miktar kenevir tohumu ve 14 elektronik sigara ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından "kullanmak için uyuşturucu satın almak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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