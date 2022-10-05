Aramalarda bir miktar uyuşturucu 4 tabanca, 66 fişek, 4 sustalı bıçak, bir miktar kenevir tohumu ve 14 elektronik sigara ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde bir işletme, 1 lojman ve 6 apart odasında arama yaptı.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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