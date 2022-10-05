Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, elektrik düzenekli 2 sigara basma makinesi, motorlu kompresör makinesi, 21 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı), 800 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.