Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

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