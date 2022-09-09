Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika
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Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı

09.09.2022 19:18

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 17 zanlı, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 17 zanlı, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 kişi yakalandı.

Şüphelileri yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 14'ü ile tekne kaptanı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fethiye'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika
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