Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

09.08.2022 19:13
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.Ş, M.E.H, G.Y. ile Y.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler tarafından ilçede dün durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen ile 4 şüpheli yakalanmış, operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 325 lira ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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