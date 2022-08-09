Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.Ş, M.E.H, G.Y. ile Y.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler tarafından ilçede dün durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen ile 4 şüpheli yakalanmış, operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 325 lira ele geçirilmişti.